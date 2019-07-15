ANKARA (AA) - Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Instagram ve Twitter hesaplarından, "Rabbim o kara geceyi Türk milletine bir daha yaşatmasın inşallah. Gün, ülke olarak kenetlendiğimiz tek yürek olduğumuz 15 Temmuz'u milli birliğimizi hatırlama günü. Yaşasın Büyük Türk milleti. Unutmadık, unutmayacağız." paylaşımı yaptı.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ise Instagram hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişimiyle karanlığa boğulmak istendi bu ülke. Namluların düşmana doğru dönmesi gerektiği yerde silahlar halka çevrildiğinde vatanı koruma görevini üstlendi bu millet. Geceye yenilmedi bu halk, vatanı için savaştı. Ve şairin de dediği gibi 'Ödül olarak bir sabaha, bir gündüze ve güneşe kavuştu.' Hain darbe girişiminde şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz Türk Milletine başsağlığı, kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum."