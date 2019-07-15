



ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Şahin, yayımladığı mesajda, tüm şehitleri saygı ve minnetle anarak, "15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye. Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehditlere bedenleriyle siper olan vatandaşlarımıza karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Yaşananların tekrarına izin vermemek için ülkemiz ve geleceğimiz için daha büyük değer üretmemiz, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla çaba göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bundan tam 3 yıl önce o kara gecede Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tekvando camiamız alanlara inmiş ve demokrasi nöbetinde ön sıralarda yer almıştır. Bu sene Sivas'ta gerçekleştirdiğimiz Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı, '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' adı altında düzenledik. Biz, büyük tekvando ailesi olarak Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu yolda ilerliyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz. 'Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır' sözünden hareketle birlik ve beraberliğimiz daim, demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun."