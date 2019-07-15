15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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