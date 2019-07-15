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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Türkiye Voleybol Federasyonu, 15 Temmuz dolayısıyla mesaj yayımladı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü


İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TVF'nin internet sitesinden "Demokrasi Vazgeçilmezimizdir" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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