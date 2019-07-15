



ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bu ülke, aslında bir İstiklal Savaşı olan 15 Temmuz direnişinde Kurtuluş Savaşı ruhunun ölmediğini, Türk halkının özgürlüğüne dokunulduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.

Başkan Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti 3 yıl önce 15 Temmuz akşamı alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. Halkımız, cumhurbaşkanımız, parlamentomuz, hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun tüm kesimleri, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize sahip çıktı. Tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karakterleri vardır. Türk milletinin karakteri de erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Milletimizin bu yüksek karakteri yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görülmüştür. İşte bunların sonuncusu da 15 Temmuz 2016'daki 'Demokrasi Zaferi'mizdir." şeklinde görüş belirtti.

Aydın, mesajına şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da yaşadığımız çok uluslu darbe ve işgal girişimine, bu ülkenin asil evlatları canlarını vererek engel oldu. Tarihte tanık olduğumuz en alçak ihanet şebekesi FETÖ üzerinden servis edilen imha planı, milletimizin kenetlenmesiyle ters yüz edildi. Türkiye'yi dize getirmeyi planlayanlar ağır bir hüsran yasadı. Türkiye o gece, yüzlerce yıllık siyasi tarihinin en yoğun mücadelesini verdi. Millet olmanın, vatan ekseninde mücadele etmenin, cesaretin örneğini bütün dünyaya gösterdi. Ülkemizin, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde hızla büyümesi dış ülkeleri hep rahatsız etti. Ülkemizin içerisine sızan hain FETÖ şebekesini maşa olarak kullanan düşmanlarımız, 15 Temmuz'da düğmeye bastı. Ancak halkımız o düğmeye basan parmakları teker teker kırdı. Bu ülke, aslında bir İstiklal Savaşı olan 15 Temmuz direnişinde Kurtuluş Savaşı ruhunun ölmediğini, Türk halkının özgürlüğüne dokunulduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi."

Aydın, 15 Temmuz destanını asla unutmayacak ve unutturmayacaklarının altını çizerek, "Türk olmaktan ne kadar gurur duysak az. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar sevinsek az. O gece yediden yetmişe tankların üzerlerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman ulusumuza ne kadar teşekkür etsek az. Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onları da hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Allah 15 Temmuz'u bir daha bu milletimize yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde, kurtuluştan itibaren canını ve kanını bu ülkenin bağımsızlığına adayan bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, şükran, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize esenlik dileklerimizi ve saygılarımızı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.