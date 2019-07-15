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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden, "15 Temmuz'u Unutmadık" başlığı altında yapılan paylaşımda, 15 Temmuz'un unutulmayacağı vurgusu yapıldı.

15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı atılan tarihi bir tokat olduğunu ifade eden Özdemir, "15 Temmuz mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazandığı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir. 15 Temmuz aynı zamanda, köklü tarihiyle yıkılmaz bir kale olan, hiçbir kuvvet karşısında diz çökmeyen yüce Türk milletinin özgürlük sembolüdür. Ülke tarihinde görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Futbol ailesinin de demokrasi mücadelesine milletle birlikte katıldığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizle yaşıt olmaktan gurur duyan federasyonumuz ve futbol ailesi, demokrasi anlayışla, darbelere karşı durmaya, bayrağına sahip çıkmaya da devam edecektir. Bu ülke milletimize o kara günü yaşatan hainleri asla unutmayacak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanlarını daima gönüllerinde yaşatacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün üçüncü yılında kanlarıyla demokrasi destanını yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir

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