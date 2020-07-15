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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Trakya'daki vakıf camilerinde şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:16:34 -
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KIRKLARELİ (AA) - Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce, Trakya'daki vakıf camilerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Kırklareli'ndeki Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Cami imamı Zaim Işık ve müezzini Necmettin Ötün tarafından dualar edildi.

Daha sonra Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce cami avlusuna açılan stantta vatandaşlara dergi ve lokum dağıtıldı.

-Tekirdağ ve Edirne

Orta Cami'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dualar edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı.

Edirne'de de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Selimiye Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Selimiye Cami imamları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Cami avlusunda da mevlite gelenlere lokum dağıtıldı. Çocuklara ise ''İlginç Vakıflar'' isimli kitap hediye edildi.

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