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Aktüel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği tarafından anma töreni düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:04:18 -
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

CAKARTA (AA) - Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir otelde gerçekleşen programda, Türkiye ve Türk halkına karşı FETÖ’nin planlı darbe girişiminde yaşanan olaylara ilişkin detaylı bilgi verdi.

Geçen dört yılda yurt içi ve dışında FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Kılıç, yürütülen etkin mücadelelerle FETÖ’nün paralel devlet yapılanması, eğitim, medya ve bankacılık sektörü gibi tüm teşebbüslerinde temel gücünü kaybettiğini vurguladı.

FETÖ’nün 160 ülkede halen okul, ticaret ve sivil toplum kuruluş adı altında faaliyet gösterdiğini ifade eden Kılıç, küresel çapta ekonomik ve siyasi nüfuzunu genişletmeyi amaç edinen FETÖ’nün bulunduğu ülke için doğrudan güvenlik tehdidi oluşturduğunun altını çizdi.

Kılıç, çok sayıda ülkede FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine ilişkin bilgiler de paylaştı.

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