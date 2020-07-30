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Aktüel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda "pandemi" sessizliği

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:40:03 -
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda "pandemi" sessizliği

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, Kurban Bayramı arifesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle yoğunluk yaşanmıyor.

Arife günleri bayramı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin tercih etmesiyle yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu arife sakin ve sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Az sayıda yolcunun bulunduğu otogarda, yazıhane ve peron önlerinde alışılmış kalabalık ve hareketliliğin bayram öncesi olmadığı kameralara yansıdı.

Salgın etkisiyle yarı kapasiteyle yolcu taşınan otobüslerin şoförleri de durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

Koronavirüsün etkisiyle şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların toplu taşıma yerine kendi araçlarını kullandığı veya hava yolunu tercih ettiği belirtildi.

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