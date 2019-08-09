15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetim 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler yapılmaya başlandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler yapılmaya başlandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda polis ekiplerince Kurban Bayramı tedbirlerikapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmaları başladı. Genel asayiş ve trafik kontrolü yapılan otobüsler yola çıkarken, yolcular üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.

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