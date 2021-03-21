15 Temmuz darbe girişimi sonrası Obama itirafı! Biden'i bu yüzden gönderdi

ABD'nin sır kutusu olarak nitelenen eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'den 15 Temmuz ve PKK itirafı geldi. Jeffrey, 15 Temmuz'da Barack Obama yönetiminin yanlış tavır aldığını dile getirdi. CNN Türk'e konuşan Jeffrey, “Şimdi söyleyeceklerimi Obama Hükümeti'nin en üst kademelerindeki isimlerden öğrendim. Putin hemen Erdoğan'ı aradı. Başkan Obama bekledi. Amacı bir mesaj göndermek değildi” dedi.

Obama Biden'ı gönderdi

Obama'nın ilişkileri düzeltmek için Joe Biden'i Türkiye'ye gönderdiğini belirten Jeffrey, “Irak'ta ve Türkiye'de görevliyken de hep bununla uğraştım. Askeri liderler darbe girişimini ve TSK'nın buna karşılık geçici olarak İncirlik'i kapatmasının DEAŞ'la mücadeleyi sekteye uğrattığını düşündü. Bu fikirlerini dile getirdiklerinde ilişkiler kötüleşmeye başladı. Neyse ki bildiğiniz gibi Başkan Obama Başkan Yardımcısı Biden'ı Türkiye'ye gönderdi ilişkileri düzel tmek için. Biden'ın ziyaretine kadar işler sallantıdaydı” diye konuştu.

YPG ve PKK aynı şey

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile çok yakın ilişkileri olduğunu söyleyen Jeffrey, örgüt arasındaki bağlantıyı kıdemli Amerikan istihbarat ve savunma bakanlığı yetkililerine anlattığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi. ABD'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasıyla örgütü desteklediğini kaydeden Jeffrey şunları söyledi: “Çok yakın bağlantıları var. Kıdemli Amerikan istihbarat ve savunma bakanlığı yetkilileri bunu defalarca dile getirdi, ben de söyledim. ABD'nin onlarla çalışmasının iki sebebi var: O bölgede DEAŞ'a karşı savaşı yürütüyorlar. Ayrıca ABD'nin Suriye'nin Kuzeydoğusunda kalması için olmaz olmaz bir unsur. Türkiye'yi tehdit etmek için yapmıyoruz bunu. Esad'a, Rusya'ya ve İran'a toprak bırakmamak ve DEAŞ'la mücadeleye sürdürmek için yapıyoruz.”

Türkiye ve ABD sadece müttefik değil

Yeni Amerika yönetiminin Türkiye ile yakın işbirliği potansiyeline sahip olduğuna inandığını kaydeden Jeffrey sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ve ABD sadece müttefik değil. İki ülke de Orta Doğu, Avrasya, Karadeniz ve Kafkaslardaki güvenlik statükosunu korumak istiyor. genel ilişkimiz ve uluslararası güvenlik sorunlarına yaklaşımımız aynı olmasa da çok benzer. O yüzden Erdoğan ve Biden hükümetinin büyük bir iş birliği potansiyeli olduğuna inanıyorum. Türkiye ve Amerika halkının, hükümetlerimizin ve NATO ittifakımızın uzun vadeli çıkarları oldukça örtüşüyor.”