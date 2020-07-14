15 Temmuz sıradan bir gün gibi başlasa da akşam saatlerinde normalin aksi olaylar yaşanmaya başladı. İstanbul’da boğaz köprüleri askerlerce kapatıldı. TRT ekranlarından darbe bildirisi okundu. Herkes ne yapması gerektiğini düşünürken en önemli çağdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

15 Temmuz Cumhurbaşkanı telefon konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk canlı yayınına Facetime ile bağlandı. Erdoğan, Hande Fırat’ın sorularını cevapladı. İşte, tarihe yazılan o konuşmanın detayları.

Erdoğan, vatandaşları meydanlara davet etti. Erdoğan, “Şu anda bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Yapmış oldukları işgali de çok kısa sürede ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Bu arada milletime de bir çağrı yapıyorum, oda şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar” ifadelerini kullandı.