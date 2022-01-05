Her yıl olduğu gibi ocak ayıyla birlikte öğrenciler yarıyıl tatiline kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatili ne zaman ayın kaçına denk geliyor?

15 tatile ne kadar kaldı? Karneler ne zaman dağıtılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Artan vakalar sebebiyle aileler ve öğrenciler aynı zamanda uzaktan eğitimin başlayıp başlamayacağını da merak ediyor. 3 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz eğitim öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil” dedi.