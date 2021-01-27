15 Şubat’ta okullar başlıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgınıyla tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatıldı. Birinci aşamada, ana sınıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlatıldı. Salgının seyrine göre 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar yüz yüze eğitime başlarken 2 Kasım Pazartesi itibarıyla 5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçti. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi başladı ve 20 Kasım Cuma sona erdi. Birinci dönem ara tatil sonrası artan korona vakaları nedeniyle yarıyıl tatiline kadar yüz yüze eğitime ara verilip yeniden uzaktan eğitime geçildi. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak’ta başladı.

15 tatil ne zaman bitecek?

İkinci dönemin 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze başlaması planlanıyor. Normal şartlarda sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek şekilde planlanmıştı. Ancak 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylece sömestr tatili 3 haftaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitim için ikinci dönemi beklemedi. 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12'nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak’tan itibaren başladığını açıklamıştı.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okulların yüz yüze eğitime başlamasında korona vakaları oldukça önemli. 26 Ocak günlük korona vakasına ilişkin tabloya göre vaka sayıları yeniden yükseldi. Son günlerde 5 binlerde görünen vakalar yeniden 7 bin seviyesindeki rakamı buldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saat verilere göre, hasta sayısı 681 olurken, iyileşen sayısı 8 bin 108 olarak kaydedildi. Bilim Kurulu’nda okulların açılıp açılmayacağı konuşulacak ve son sözü ise Kabine söyleyecek.

15 Şubat’ta okullar açılmalı mı?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, yüz yüze eğitimin 15 Şubat’ta kademeli olarak açılması konusunda çok önemli uyarılarda bulundu. Prof. Saltık, "Bu şekilde okulların açılması korkunç bir facia olur, Türkiye böyle bir serüvene girişmemeli" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." demişti.