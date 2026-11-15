15 sayı geriden gelip maçı çevirdiler!

Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Anadolu Efes'i 77-75 yendi. İkinci periyotta 24-39 ile 15 sayı geriye düşen sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta Larkin'in üst üste bulduğu üçlüklerle öne geçti ve üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.

Fenerbahçe Tarfin ligde 6 galibiyete ulaştı; Anadolu Efes ise üçüncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Efes farkı 15'e kadar açtı

Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya Fenerbahçe Tarfin, Larkin, Shields, Key, Forrest ve Powell beşiyle başladı. Anadolu Efes parkede Malcolm, Payne, Dozier, Ercan Osmani ve Saric'le yer aldı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk 3 dakika 8-8 eşitlikle tamamlandı.

Dozier'in üst üste üçlükleriyle farkı 4'e çıkaran Anadolu Efes (12-16), 3.20 kala Malcolm'un basketiyle 14-22'yi buldu; Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius mola aldı. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip ilk periyodu 32-18 önde kapadı.

İkinci periyodun bitimine 5.44 kala Dozier'in üçlüğü farkı 15'e taşıdı: 24-39. Fenerbahçe, Clyburn ve Shields'ın sayılarıyla devreye 46 saniye kala farkı 8'e indirdi ve soyunma odasına 35-43 geride gidildi.

Larkin'in üçlükleri skoru çevirdi

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan sarı-lacivertliler, 6.50 kala Larkin'in üçlüğüyle farkı 2'ye indirdi: 43-45. Larkin, 6.24 kala bir üçlük daha bularak takımını 46-45 ile öne geçirdi. 3.48 kala Forrest'ın basketiyle fark 7'ye çıktı ve periyot Fenerbahçe'nin 60-54 üstünlüğüyle bitti.

Son periyotta 8.20 varken Clyburn'ün üçlüğü farkı çift hanelere taşıdı: 68-56. Anadolu Efes, 3.13 kala Malcolm'un bire birde bulduğu sayıyla farkı 3'e indirdi (72-69); bitime 24.9 saniye kala Russell'ın basketi skoru 75-73'e getirdi. Üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, salondan 77-75'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin'de Clyburn 13, Baldwin 11, Larkin ve Powell 10'ar sayı üretti. Anadolu Efes'te Ercan Osmani 18, Malcolm 15 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan izleyerek takıma destek oldu.