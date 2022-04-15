15 Nisan 1973: Duruşmalara Başörtülü Giren Kadın Avukatın Ankara Barosu'ndan Kaydının Silinmesi

1968 yılından beri Türkiye’nin zaman zaman gündemine girerek ülkeye enerji kaybettiren bu yasakçı anlayış yeniden sahneye çıkmıştı. Üniversitelerde okuyan kız öğrencilerin başörtüsü ile okullarına girmesine izin verilmiyordu.





Dönemin İlahiyat Hocası Ali Özek de bu anlamda bir başka olay anlatır: Sıkıyönetim döneminde birçok olay oluyordu. Bu olaylardan birisi şuydu. Bizim bölgeye bakan sıkıyönetim subayı başörtüsüyle ilgili gereksiz işler yapıyordu.

Mesela Kadıköy İmam Hatip Okulu’na gidip öğretmenleri toplamış. Bakmış ki içlerinde başörtülü bir öğretmen var. Herkesin önünde onun başörtüsünü çekip çıkarmış ve kadının başını açmış. Tabi kimse sesini çıkaramıyor. (Özek-Yıldırım,2012:260)





Ali Özek şöyle devam eder: Aynı Yüzbaşı bana “Sakalını keseceksin” dedi. Ben de “Kesemem, senin emrinle mi sakalımı keseceğim” dedim. Tartıştık. Bu sefer “Ben kestirmesini bilirim” dedi. Bunun üzerine ben de “Sen şu papazlara sakalını kestir, o zaman ben de keserim” dedim. Bu sefer daha çok kızdı. Ayağa kalkıp sınıfları dolaşmak istedi. Ben kabul etmedim. Giremeyeceğini söyledim. Biz içeride kavga ediyoruz. Bizim muavin arkadaşlar da bir şey olmasın diye tedbiren koridorda dolaşıyorlar. Tabi benim bu işlere böyle müdahale etmemi istemiyorlar. Benim ayranım da iyice kabarmıştı.“Böyle şey olmaz. Görevini yap. Senin görevin gelip burada asayişi temin etmektir. Başörtüsü, sakal meselesi senin işin değil. Bunlara karışma. Eğer birisi sana emir vermişse yanlış vermiş” dedim. (Özek-Yıldırım,2012:261)

15 Nisan 1912: 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı, olayda 1.513 kişi öldü.









15 Nisan 1994: Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.





