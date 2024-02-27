15 metrelik kuyuya düşen çocuk için seferber oldular
Hatay’ın Antakya ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çocuk, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Antakya ilçesi Kantara Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle’de bulunan ve içi boş olan 15 metre derinliğindeki kuyuya çocuk düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumu iyi
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla Yusuf K. isimli çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin zorlu kurtarma çalışması kameraya yansıdı.