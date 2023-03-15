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İSLAM 15 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-03-15 06:46:00 -
15 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ وَالْاَرْضِؕ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَؗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın.
 Allah’tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı?
 O’ndan başka tanrı yoktur.
 Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz?

(Fâtır Suresi - 3)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

إنَّ اللَّه تَعَالى يَرضي لَكُمْ ثلاثاً ، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً : فَيَرضي لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه ، وَلا تُشركُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ، ويَكْرهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ ، وإضَاعَةَ المَالِ

"Şüphesiz Allah Teâlâ sizin için üç şeyden hoşnut olur, üç şeyden de hoşlanmaz.
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 Sizin sadece kendisine ibadet etmenizden, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp tefrikaya   düşmemenizden hoşlanır.

 Dedi kodu yapmanızdan, çok sual sormanızdan ve malı telef etmenizden de hoşlanmaz."

 Kaynak: Müslim, Akdiye 10. Ayrıca bk. Mâlik, Muvatta', Kelâm 20

GÜNÜN SÖZÜ:

2
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Yorumlar

bahadır

tanrı kelimesi ayetler açıklanırken olmuyor bence

Abdullah Murat

Ateizm inançsızlık dinsizliktir. Din yerine onların ideolojileri vardır. Yani onların dini laikliktir. Bu siyasi parti ideolokiji olarak tanımladıkları onların bütün hayatlarını sarmıştır Dini ve ilahın belirlediği tüm alanları işgal etmiştir. Tüm bu mevzular ilahın rabbin insanı imtihan ettiği ona teslimiyet ve boyun eğiş mevzularıdır Bu okunarda dinsizlere yani şeytanın dostu sıfatı almışlara boyun eğmek tabi olmak cennetin haram kılındığı ortak koşanlardan olmaya sebep çok büyük bir günahtır. enam121 Ayrıca Allahın indirdiği ile hükmetmeme işi olan laiklik; Allahın insanlara onunla hükmederek korumaları için bir emanet adalet namus ve izzetlerinin yegane vesilesi kutsal Allahın ayetlerini insanlardan korkrmak ve/ya azıcık aldatıcı süslü ama pis bir menafaatlenme karşılığı satmaktır Kutsala bu hainliği gerçekleştirenler batılın ve karanlığın içinde büyük günaha dadanmış süslü dünyanın aldattığı bir menfaatlenme içindeki şeytanın sıfatını almış herşeylerini kaybetmiş gerçek şeref ve izzetleri olmayan ebedi cehennemlikler yani kafirlerin takendileridir. devlet yönetimi adaleti temin etmek insanlar arasında hakemlik hüküm vermek yasaklamak emretmek yani yasama yürütme yargı cezalandırmak yakalamak eğitim vergi evlilik miras dost düşman edinme savaş barış müttefik olma kılık kıyafet yeme içme iç dış işi tümü Allaha teslimiyet ve islamın şartı RUKU ona boyun eğiş mevzuları Allah ve elçisi bir devlet reisi komutan ve hakim Hz Muhammed SAV imanı uman ve imanlıların ahirete inanların boyun eğmekten başka bir çaresi olmayan hüküm konularıdır. Allah nezdinde geçerli tek din islamdır. islamı sahibinin tanımm ve sınırlarıyla kabul etmeyenler yani Allah teslimiyeti ve boyun eğişi gerçekleştirmeyenler o din mensuplarını yani Allaha teslim olmuş olanları daha çok kendilerine boyun eğdirmek Allahın büyük adlettiği günahlara bulaştırmak sınırlarının dışına mürtedlik hükmüne çıkarmak bu büyük zulme açık küfre katılımı temin etmek nesli bozmak Allahın yolunu kötü ve uygulanamaz göstermek suretyile karanlıklara süslü bir menfaate tuzağa pisliğe ve zulme ebedi cehennem ateşine sürüklemektedirler Allahın bölünemez ilan ettiği dini yani gerçek din islamı onun temel yapı taşlarını devleti oruyu ve eğitimi dinsizleştirmek suretyile paramparça yapmışlar ve elçinin yolundan ümmetlikten sıyrılmış onun alakayıp koparmışlardır. Bununla kalmayıp dine istedikleri kadarını verip kendi olur ve yorumlarıyla bu büyük zulme ilamı din adamını memur yapmışlar dini ve din mensuplarını kontrol altında tutmakta bu çok önemli hakkı ve ilahi uyarıları sansürlemekte islamı günümüz hristiyanlığı gibi fasit ve mabedlere mahküm etmişlerdir İslam haktır batılın yanında veya altında yeralamaz O Allahı ve ona teslimiyeti boyun eğişi ifade eder Kimse onun dışına çıkıp tepeden bakıp ona özgürlük tanıyamaz bu inançsızlık ve küfürdür Hartta şirktir. Bu sebeple her insanın kendini ve ailesini özellikle bu ebedi cehennemlik yapan azap konusu büyük günahlardan koruması Allahın indirdiği ile hükmedilen gerçek adaleti onu ve özgürlük ortamını büyük günahlardan arınmışlık halini islamın normal şartlarını temin etmesi onun birinci derece güvenlik ve ahiretini ebediyeti kapsayan gerçek beka davasıdır Bu mücadeleyi mallarından harcayarak canını ortaya koyarak hertürlü felakette gösterdiği özveriden çok daha fazlasını yaparak gerçekleştirmesi Allahın emri ayeti emaneti korumanın yani indiridğiile hükmetmenin bir cüzüdür.
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