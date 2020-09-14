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Dünya 15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’
Dünya

15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikalılar için ‘’bu Rus füzesini püskürtmek bir yana, bir fincan kahve bile içmeyecek’’ yorumu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:36:00 - 2020-09-14 13:45:47
15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleri ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Çin merkezli Sina Haber Ajansı, füze sistemleri konu edinerek farklı savaş özelliklerine sahip olduğunu ve herhangi bir düşman kuvveti için çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Ayrıca site füzelerin "Amerika'yı sonsuz bir çıkmaza soktuğunu" söyleyerek, Rus füzelerinin 10.000 kilometreden fazla menzile sahip olduğunu söyledi.

Füzelerin kaybolma kabiliyeti ve hızları sebebiyle ABD hava savunmasının onları engelleyemeyeceği vurgulandı.

15 dakikada hedefe varıyor

15 dakika içinde Washington'a ulaşabileceğinin söylendiği bir Avangard füzesi için, ‘’Bu süre zarfında Amerikalılar, bırakın bu Rus füzesini püskürtmek bir yana, bir fincan kahve bile içmeyecek’’ yorumu yapıldı.

Makalede, füzenin kendisini “Rus ordusunun bir başyapıtı” olarak tanımlandı ve söz konusu füzenin savaş özelliklerinin onu “nükleer bombadan daha korkutucu bir silah” yaptığı belirtildi.

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Yorumlar

Semih

Sevgili Akit, Baslikta "Bir fincan kahve" olacakti galiba "Bir kahve fincan" degil. Allah'a emanet olun.
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