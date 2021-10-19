15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı mı? MEB sözlü sınav yeri merkezi sorgulama 2021

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini açıkladı mı? Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)bünyesinde görev yapacak 15 bin öğretmenler için atama takvimi yakın zaman önce açıklanmıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında tamamladı.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri sorgulama

15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihinde bulunan binlerce aday, 2021 MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri sorgulama işlemini araştırıyor. Peki sözleşmeli 15 bin öğretmenlik sözlü sınav yerlerine nasıl bakılır? İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik sınav yeri sorgulama 2021. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 25 Ekim2021 tarihinde yapılacak.Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezleri e devlet üzerinden açıklanacak. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri sorgulama için tıklayın

15 bin öğretmenlik atama takvimi nedir?

MEB 2021 2022 15 bin öğretmen atama takvimini yayınladı. İşte 15 bin öğretmen atam takvimi: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül - 8 Ekim 2021,

15 bin sözleşmeli öğretmen atama adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin İianı: 25 Ekim 2021,

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavların yapılması: 12-27 Kasım 2021,

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav sonuçlarının açıklanması: 27 Aralık 2021,

15 bin sözleşmeli öğretmen atama atama tercihlerinin alınması: 21-26 Ocak 2022,

15 bin sözleşmeli öğretmen atama atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022.