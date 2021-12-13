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Eğitim 15 bin öğretmen sözlü sınavı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama sözlü sınavları ne zaman başlayacak?
Eğitim

15 bin öğretmen sözlü sınavı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama sözlü sınavları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığının bünyesine 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. 15 bin öğretmenlik ataması için sözlü sınavına 12-27 Kasım tarihleri arasında giren binlerce öğretmen adayı, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Peki 15 bin öğretmen sözlü sınavı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama sözlü sınavları ne zaman başlayacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 07:43:00 - 2021-12-13 07:43:37
15 bin öğretmen sözlü sınavı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama sözlü sınavları ne zaman başlayacak?

2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edildi. 15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan ve sözlü sınav merkezi ile nerede sözlü sınava gireceği açıklanan binlerce öğretmen adayı şimdi de 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihini merak ediyor. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı. MEB öğretmen atama takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü  sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirildi. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alındı ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

- Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

- İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

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