15 bin öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman bitecek? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları

Son dakika 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav tarihleri ile MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni öğretmen ataması yapılmakta. 15 bin öğretmen ataması ön başvuruları 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapıldı. 25 Ekim’de ise sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezleri açıklandı. 15 bin öğretmen ataması sözlü sınavları da 12 Kasım tarihinde başladı. Peki 15 bin öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman bitecek? 15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman sona erecek? 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav tarihi

15 bin öğretmen ataması mülakat sınavı ne zaman yapılacak? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı. MEB öğretmen atama takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.