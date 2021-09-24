15 bin öğretmen atama başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak?
15 bin öğretmen atama ön başvuru tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı atamasını yapacağı 15 bin sözleşmeli öğretmenlik için branş dağılımı ve kontenjanları ile öğretmen ataması taban puanlarını açıkladı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımını öğrenen adaylar sözleşmeli öğretmenlik atama başvuru tarihleri ile 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav tarihlerini merak ediyor. İşte 15 bin öğretmen ataması takvimi.
15 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
15 bin öğretmen atama branş dağılımı listesi
15 bin öğretmen ataması sınıf öğretmenliği alımı ne kadar?
15 bin öğretmen ataması sınıf öğretmenliği kontenjanları 2.175
15 bin öğretmen atama okul öncesi kontenjanları
15 bin öğretmen ataması okul öncesi kontenjanları sayısı 1.302
15 bin öğretmen atama okul öncesi kontenjanları
15 bin öğretmen ataması özel eğitim kontenjanları sayısı 1.755
15 bin öğretmen atama matematik kontenjanları
15 bin öğretmen ataması matematik kontenjan sayısı 733
15 bin öğretmen atama rehberlik kontenjanları
15 bin öğretmen ataması rehberlik kontenjan sayısı 804
15 bin öğretmen atama sosyal bilgiler kontenjanları
15 bin öğretmen ataması sosyal bilgiler kontenjan sayısı 130
15 bin öğretmen atama Türkçe kontenjanları
15 bin öğretmen ataması Türkçe kontenjan sayısı 698
15 bin öğretmen atama Türk dili ve edebiyatı kontenjanları
15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjan sayısı 501
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