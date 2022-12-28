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Tarım 15 bin adet incir toprakla buluşacak
Tarım

15 bin adet incir toprakla buluşacak

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü “Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projeleri” kapsamında, Muğla’da sofralık ve kurutmalık incir (sarı lop) yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için proje hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:57:00 -
15 bin adet incir toprakla buluşacak

Proje çerçevesinde Muğla il genelinde 15.000 adet incir fidanı toprakla buluşturulacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çamoluk, Göktepe, Sungur mahalleleri için 4000 adet sarı lop incir fidanı temin ederek toplam 200 dekar alanda incir bahçelerini oluşturmaya başladı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Çamoluk Mahallesinde düzenlenen etkinliğe Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, Menteşe İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kuray, Aydın Bozdoğan İlçe Tarım Müdürü Soner Altun, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Galip Özel, Çamoluk, Sungur ve Göktepe Mahalle muhtarları ve üreticiler katılım sağladı.

Yoğun ilginin olduğu programda ilk olarak muhtarlar söz aldı. Çamoluk, Sungur ve Göktepe mahalle muhtarları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğünün hayata geçirdiği projelerden övgüyle söz ederek, fide destekleri ve kırsalda sürdürülen çalışmalar için üreticiler adına teşekkür etti.

“Amacımız kırsalda çiftçi gelirlerini artırmak…”

İl Müdürü Barış Saylak da konuşmasında; pandemi ile birlikte yaşanan gıda problemlerinin kırsalda yapılan üretimin artmasıyla bir nebze de olsa giderildiğini ifade etti. Çamoluk, Sungur ve Göktepe’de zeytin tarımının yaygınlaşmasının ardından şimdi de sofralık ve kurutmalık incir üretimine başladıklarını belirten Saylak, “Bu mahallelerimizde tarımsal gelir daha da artacak ve sürdürdüğümüz İyi Tarım Uygulamaları sayesinde, üreticilerimizin yüzü gülecek” diye konuştu.

“Çamoluk Mahallesinde 30 üreticiye “iyi tarım uygulamaları” sertifikası verdik”

Tören Çamoluk, Sungur, Göktepe mahallelerinde üretim yapacak olan üreticiler adına mahalle muhtarlarına fide teslimi ve “Çamoluk’un Zümrüt Yeşili Zeytinleri İyi Tarımla Değerlensin” Projesi ile sertifika almaya hak kazanan 30 üretici için düzenlenen sertifika töreni ile son buldu.

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