15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Kahramanmaraş'ta 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.

Kentin özellikle Trabzon Caddesi'nde yoğunluk oluşturan gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı kimileri de ailesiyle alışveriş yaptı.



Bazı gençler de belediyeler tarafından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapılan park ve bahçelerde yürüyüş yaparak banklarda oturdu.

Polis araçlarından ise sürekli "Çocuklarımız geleceğimizdir onları riske atmayalım. Maskemizi takalım sosyal mesafe kurallarına uyalım. Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor." anonslarıyla da uyarılarda bulundu.

Gençlerden Hakan Akpınar yaklaşık 2 aydır evden dışarı çıkmadıklarını şimdi ise uzun bir aradan sonra sokağa çıkarak gezdiklerini söyledi.

-Kilis

Kilis'te de 15-20 yaş arası gençler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dışarı çıktı.

Bazı gençler park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih ederken bazıları da cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı.

Yürüme mesafesinden fazla uzaklaşan gençler ise polis ekiplerince yaşadıkları bölgelere yönlendirildi.

İznini Cumhuriyet Meydanı'nda geçiren Gürkan Kaya, yaklaşık 2 ay sonra ilk defa dışarı çıktığı belirterek, uygulamanın belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri vatandaşı sosyal mesafe ve maske kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da saatin 11.00'i göstermesiyle 15-20 yaş arası gençler maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek dışarı çıktı.



Kentteki Sultan Fatih Mehmet, Turgut Özal, Şehitlik parkları gibi alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat ederek buluşan gençler güzel havanın tadını çıkardı. Bazı gençler yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet kullanmayı tercih etti.



Arkadaşlarıyla buluşan Mahmut Yılmaz, uzun bir sürenin ardından dışarı çıkabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Parka geldik arkadaşlarımla buluştuk, hepimiz maske takıyoruz ve mesafemizi koruyoruz. İnşallah bu hastalık bir an önce biter de biz de rahat rahat sokağa çıkıp dolaşırız." dedi.



Abdullah Turan ise dışarı çıkmayı çok özlediğini aktararak, bir an önce yeni tip koronavirüs salgınının bitmesi temennisinde bulundu.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gençlerin yoğun olduğu parklar başta olmak üzere bazı noktalarda maske dağıtımı yaptı.

Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da da gençler uzun bir aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.