14’lük katil yoksul muydu? DEM’li Koçyiğit okul saldırısını bakın neye bağladı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına değinerek, Türkiye'de ilk defa böyle bir olayın yaşandığını belirtti.

"Ülke olarak çocukları korumakla sorumluyuz. Bu olayların münferit bir olay olmadığını ve bir anlık bir öfkenin sonucu olmadığını ifade etmemiz gerekiyor" diyen Koçyiğit, Türkiye'de çocukların eşit koşullarda büyüyemediğini söyledi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Gün geçtikçe izole olan çocukların, yalnızlıklarına dokunacak, onların kendilerini ifade edebilecekleri, duygularını anlatabilecekleri ve psikolojik olarak desteklenebilecekleri mekanizmaların olmadığını düşünüyoruz. Genelleşen bir şiddetle karşı karşıyayız. Toplumsal barış olmadığı için ne yazık ki bugün hayatımızın her anında bir şiddet sarmalı var." değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda güvenliğin sağlanması konusunun önemine dikkati çeken Koçyiğit, "Okullarda güvenlik, demir kapılarla olmaz. Güvenlik, okulların duvarını yükseltmekle olmaz. Güvenlik, okulları karakollara çevirerek olmaz. Bunlar güvenliği sağlamaz. Güvenliği sağlayacak şey çocukları eşit koşullarda, parasız ve bilimsel eğitim imkanına kavuşturmakla, yoksulluğu azaltmakla olur. Çocukları psikososyal destek, kamusal destek mekanizmalarıyla desteklemekle olur. Onları duymakla, görmekle, dokunmakla, hissetmekle, sorunlarına çözüm bulmakla olur." ifadesini kullandı.

14’lük katil yoksul muydu?

DEM'li Koçyiğit'in oluşturmaya çalıştığı algının aksine 14 yaşındaki katilin babasının emekli polis, annesinin öğretmen ve maddi durumunun da iyi olduğu ortaya çıkmıştı.