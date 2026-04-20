  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’liler eğlendi parasını millet ödedi! Pavyonun faturaları belediyeye kesilmiş ABD’den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti Cezayı yiyince ağlamak yok! AVM otoparkında skandal görüntüler İspanya resmi başvuruya hazırlanıyor: AB katliamcılar ile ortak olamaz! Bu kadar basit! Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu Dünyanın en genç filosu ne hallere düştü! İETT yanıyor CHP yönetimi izliyor Çağa uyumsuzmuşuz! Laikperest İnce yine müslümanı hedef aldı Eski’de de ‘gizli zam’ skandalı CHP yönetimi tam da bu: rüşvet, fuhuş, israf
Gündem 14’lük katil yoksul muydu? DEM’li Koçyiğit okul saldırısını bakın neye bağladı
Gündem

14'lük katil yoksul muydu? DEM'li Koçyiğit okul saldırısını bakın neye bağladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
14’lük katil yoksul muydu? DEM’li Koçyiğit okul saldırısını bakın neye bağladı

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'de Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, okul saldırısını aklınca yoksulluğa bağladı. Koçyiğit "Okullarda güvenlik, demir kapılarla olmaz. Güvenlik, okulların duvarını yükseltmekle olmaz. Güvenlik, okulları karakollara çevirerek olmaz. Bunlar güvenliği sağlamaz. Güvenliği sağlayacak şey çocukları eşit koşullarda, parasız ve bilimsel eğitim imkanına kavuşturmakla, yoksulluğu azaltmakla olur" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına değinerek, Türkiye'de ilk defa böyle bir olayın yaşandığını belirtti.

"Ülke olarak çocukları korumakla sorumluyuz. Bu olayların münferit bir olay olmadığını ve bir anlık bir öfkenin sonucu olmadığını ifade etmemiz gerekiyor" diyen Koçyiğit, Türkiye'de çocukların eşit koşullarda büyüyemediğini söyledi.

 

Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Gün geçtikçe izole olan çocukların, yalnızlıklarına dokunacak, onların kendilerini ifade edebilecekleri, duygularını anlatabilecekleri ve psikolojik olarak desteklenebilecekleri mekanizmaların olmadığını düşünüyoruz. Genelleşen bir şiddetle karşı karşıyayız. Toplumsal barış olmadığı için ne yazık ki bugün hayatımızın her anında bir şiddet sarmalı var." değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda güvenliğin sağlanması konusunun önemine dikkati çeken Koçyiğit, "Okullarda güvenlik, demir kapılarla olmaz. Güvenlik, okulların duvarını yükseltmekle olmaz. Güvenlik, okulları karakollara çevirerek olmaz. Bunlar güvenliği sağlamaz. Güvenliği sağlayacak şey çocukları eşit koşullarda, parasız ve bilimsel eğitim imkanına kavuşturmakla, yoksulluğu azaltmakla olur. Çocukları psikososyal destek, kamusal destek mekanizmalarıyla desteklemekle olur. Onları duymakla, görmekle, dokunmakla, hissetmekle, sorunlarına çözüm bulmakla olur." ifadesini kullandı.

 

14’lük katil yoksul muydu?

DEM'li Koçyiğit'in oluşturmaya çalıştığı algının aksine 14 yaşındaki katilin babasının emekli polis, annesinin öğretmen ve maddi durumunun da iyi olduğu ortaya çıkmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kopara

Dağlara kaçırdığınız 4 Luk kizlar,erkek çocuk ların ne işi vardı? Bugün ahkam kesiyorsun..!

Vahap

Klışeleşmiş komunist artığı lafları.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23