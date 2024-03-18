146 kişiye mezar olan siteyle ile ilgili rapor çıktı: Zemin etüdü yapılmamış!

6 Şubat depremlerinde 143 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Hamidiye Sitesi'nin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Felaket göz göre göre gelmiş. Binanın zemin etüdü yapılmamış, betonarme projesi de eski deprem yönetmeliklerine bile uygun değil. Statik projesinde ise çok sayıda hata var.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

Konya Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, felaketin göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı.

146 kişiye mezar olan binanın kolonlarının yetersiz olduğu, etriye aralıklarının düzensiz olduğu, zemin etüdünün yapılmadığı ve perde duvarı olmadığı tespit edildi.

Taşıyıcı sistem betonarme projesinin de 1975 ve 1998 deprem yönetmeliklerine uygun olmadığı ortaya çıkdı.

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BELEDİYE ASLİ KUSURLU BULUNDU

ntv'de yer alan habere göre, rapordaki belediye asli kusurlu bulundu, yıkımının ana nedeninin, hatalı projenin ilgili mercilerde onaylanması olarak gösterildi.

MÜTEAHHİT FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

Binanın müteahhidin de o dönemin fen işleri müdürü Ahmet Kara olduğuna dikkat çekildi.

Olay sonrası kaçan müteahhit Ahmet Kara, 10 gün sonra İstanbul’da yakalanıp tutuklanmıştı.

22,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Ahmet Kara dahil 7 kişi hakkında iddianamede, sanıkların bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 22 yıl 6'şar ayla cezalandırılması istendi.