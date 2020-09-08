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Aktüel 141 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu
Aktüel

141 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:22:46 -
141 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Edirneli balıkçılarca Ege Denizi'nde avlandıktan sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirilen 141 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı vatandaşların ilgisini çekti.

Enez ilçesinden Ege Denizi'ne açılan bir balıkçı teknesinin ağına 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilogram ağırlığında orkinos takıldı.

Buradan Çerkezköy Balık Pazarı'na getirilen dev orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.

İlçede yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Bekir Sal, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce bu büyüklükte bir orkinos görmediğini belirterek, "Biz balığı oradaki halden alıp, vatandaşlarımıza kaliteli balık yedirmek amacıyla Çerkezköy'e getirdik. Balığın kilosunu 30 liradan satışa sunduk." dedi.

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