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14.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Haziran 2019 Cuma 08:24
14.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَٓا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌۜ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُۢ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir;

âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur;

keşke bunu bilselerdi!

(Ankebut Suresi, âyet:64)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN   (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Saflarınızı sık tutunuz. Safların arasını yanaştırınız.

 Boyunlarınızı bir hizâya getiriniz.

 Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, saffın boş kalmış aralıklarından şeytanın bodur, kılsız siyah koyun   gibi girdiğini görüyorum."

(Ebû Dâvûd, Salât 93)

 

 

 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:24
  1. 14.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Akkebut 64
  3. oyun
  4. eğlence
  5. dünya hayatı
  6. namazda saflar
  7. safları sık tutmak

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