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Seçim 2019 Sayfası

14.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Nisan 2019 Pazar 07:11
14.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَٓاءَهُ بِالْخَيْرِۜ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولاً

 "İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir!"

(İsra Suresi, âyet:11)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Allahım! Çirkin ahlâktan, çirkin davranışlardan ve çirkin arzulardan sana sığınırım.”

 (Tirmizi)

 

 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 07:11
  1. 14.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. İsra 11
  3. Acelecilik
  4. hayr
  5. şer
  6. çirkin ahlak
  7. çirkin arzu

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