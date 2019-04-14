14.04.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَٓاءَهُ بِالْخَيْرِۜ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولاً "İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir!" (İsra Suresi, âyet:11) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Allahım! Çirkin ahlâktan, çirkin davranışlardan ve çirkin arzulardan sana sığınırım.” (Tirmizi)

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