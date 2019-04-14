14.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...14 Nisan 2019 Pazar 07:11
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَٓاءَهُ بِالْخَيْرِۜ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولاً
"İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir!"
(İsra Suresi, âyet:11) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Allahım! Çirkin ahlâktan, çirkin davranışlardan ve çirkin arzulardan sana sığınırım.”
(Tirmizi)
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