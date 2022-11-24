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Ekonomi 140 milyar metreküpün üzerinde tarihi rezerv bulundu! Yeni bir enerji kaynağı
Ekonomi

140 milyar metreküpün üzerinde tarihi rezerv bulundu! Yeni bir enerji kaynağı

Çin'in güneybatısında 140 milyar metreküpün üzerinde rezervi bulunan yeni kaya gazı sahası keşfedildi! Yeni bir enerji kaynağı olacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 20:16:00 - 2022-11-24 20:42:12
140 milyar metreküpün üzerinde tarihi rezerv bulundu! Yeni bir enerji kaynağı

Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, ülkenin güneybatısındaki Sichuan havzasında kanıtlanmış rezervi yaklaşık 146 milyar metreküpü bulan yeni bir kaya gazı sahası keşfetti.Sinopec Yönetim Kurulu Başkanı Ma Yongsheng'e göre, yeni kaya doğalgazı sahası Chongqing'in Qijiang bölgesi ile Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Xishui ilçesinde bulunuyor.

Ma, son keşfin, derin kaya gazı arama ve geliştirme çalışmaları açısından büyük bir potansiyel gösterdiğini ve Çin'in enerji güvenliğine daha fazla katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi.Ma, bölgenin fazla derin olması ve karmaşık kabuk gerilimi göz önüne alındığında, kaya gazı keşfetmenin ve geliştirmenin zor olduğunu söyledi.Esasında metan gazı olan kaya gazı, temiz yeni bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

Ma, bölgenin fazla derin olması ve karmaşık kabuk gerilimi göz önüne alındığında, kaya gazı keşfetmenin ve geliştirmenin zor olduğunu söyledi.Esasında metan gazı olan kaya gazı, temiz yeni bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

Türkiye doğalgaz rezervi

Türkiye'nin bu kapsamdaki en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklamıştı. (Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi)

Araştırmalar sonucunda 2020 yılının ağustos ayında Sakarya Gaz Sahası'nda araştırma yapan Fatih sondaj gemisi tarafından 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmuştur. Bunun hemen ardından 2020 Ekim'de açıklanan ve yeni bulunan rezerv ise 85 milyar metreküp seviyesinde olarak belirtilmiştir.(ekonomigündemi)

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