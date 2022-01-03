140 gündür açlık grevi sürdüren Filistinli esir Ebu Hevvaş’ın durumu kritik

Yeni Akit Ankara

Ebu Hevvaş’ın sağlık durumuyla ilgili Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, “140 gündür açlık grevi eylemini sürdüren Filistinli esir Hişam Ebu Hevvaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar, Ebu Hevvaş'ın, bulanık görmeye başladığını, konuşamadığını, adalelerinde erime meydana geldiğini ve hareket edemediğini, çevresinde olanları algılama gücünün azaldığını belirtirken, her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı” bilgisine yer verildi.

Keyfi gerekçelerle tutuklanıp yıllarca hapiste zulüm görüyorlar!

Siyonist işgal güçleri, Filistin’de herhangi bir yerleşim yerine girip sokakta oynayan çocukları, işinden evine dönen bir işçiyi ya da bakkala ekmek almaya giden bir genç kızı hiçbir gerekçe göstermeden tutuklayıp hapse atıyor. Mahkemeye dahi çıkarılmadan aylarca, bazı örneklerde olduğu gibi yıllarca hapis yatan mahkumlar ise bu süreç içinde çeşitli suçlar isnat edilerek yıllarca hapis talebiyle yargılanıyorlar. Bugüne kadar yüzlerce mahkum, bu keyfi zulüm politikasını protesto etmek için açlık grevlerine girmesine rağmen İsrail hapishanelerindeki zulüm düzeninde hiçbir değişiklik gerçekleşmedi.