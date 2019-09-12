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140 düzensiz göçmen yakalandı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 140 düzensiz göçmen yakalandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:31
140 düzensiz göçmen yakalandı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 140 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan TCSG 107 Bot Komutanlığı unsurları, Çamburnu mevkisi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da Babakale köyü açıklarında 54 Afganistan uyruklu, Sivrice burnu ve Kadırga burnu açıklarında ise yine Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:31
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
  3. düzensiz göçmen
  4. Afganistan
  5. TCSG 107 Bot Komutanlığı

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