14 yaşındaki çocuk okulda arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! Dehşete düşüren anlar ortaya çıktı

Tayland’ın başkenti Bangkok'taki Narknarwaoumtump okulunun bahçesinde sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bıçaklı saldırı sonrası okulun bahçesinde büyük panik yaşandığı ve saldırıya uğrayan çocuğun ayakta bir süre sendelemesinin ardından yere yığıldığı görüldü.

Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise önce diğer öğrenciler ve daha sonra öğretmenler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Tayland polisinin olay sonrası yaptığı ilk incelemeler sonucunda iki çocuk arasında bir süredir para alışverişinin olduğu aktarıldı. Saldırgan öğrenci, polise verdiği ilk ifadesinde arkadaşının kendisinden bir süredir para istediğini ve herkesin içinde alay ettiğini iddia etti.

İki çocuk arasında para alışverişi

Bangkok Polis Şefi Wachirakorn Wongboon yaptığı açıklamada, saldırıyla alakalı olarak okul yönetimi, öğretmenler, diğer öğrenciler ve iki öğrencinin aileleri ile yapılan ön sorgulamalar sonucunda ikili arasında bir süredir para alışverişi olduğunu ve saldırının intikam amaçlı olarak planlı gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade etti.

Okuldaki bayrak töreni sırasında yaşanan olayda 14 yaşındaki bir erkek öğrenci, aynı yaşlardaki arkadaşını tüm öğrencilerin gözü önünde boynundan ve karnından defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.