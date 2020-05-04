14 yaş altı çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?
14 yaş altı çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? sorusu vatandaşların merak ettiği sorulardan. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan 14 yaş altı çocukların belli saat aralığında sokağa çıkabileceğini duyurdu. Peki, 14 yaş altı çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?
14 yaş altı çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?
Başkan Erdoğan tedbirlerle ilgili yeni açıklama yaptı. İşte Bakan Erdoğan'ın açıklaması:
İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.
20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek.