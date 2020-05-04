14 yaş altı çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?

Başkan Erdoğan tedbirlerle ilgili yeni açıklama yaptı. İşte Bakan Erdoğan'ın açıklaması:

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek.