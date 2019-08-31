0553 313 94 23

14 ünlü yazar, Kuşadası Kitap Günleri’nde buluşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin iş birliğinde 6 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında gerçekleşecek Kitap Günleri, 14 ünlü yazarı Kuşadalılarla buluşturacak.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:04
14 ünlü yazar, Kuşadası Kitap Günleri’nde buluşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin iş birliğinde 6 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında gerçekleşecek Kitap Günleri, 14 ünlü yazarı Kuşadalılarla buluşturacak.


Türkiye’nin en önemli yazarları Kuşadası’nda okurları ile buluşuyor.1-9 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek olan Kitap Günleri’nin ilk konuğu Gazeteci Yazar Emre Kongar olacak. Gazeteci Yazar Kongar, 1 Eylül Pazar günü Atatürk Meydanı’nda okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.


Başkan Ömer Günel, 14 önemli yazarı Kuşadası’nda ağırlayacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Kitap Günleri’ne verdikleri destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın yitirilen marka değerini tekrar kazanması için doğru aktivitelerle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye‘yi en iyi anlatan yazarların Kuşadası’nda buluşmasının ülkemizin en önemli turizm ve kültür kentine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.


1-9Eylül tarihleri arasında Kuşadası Atatürk Meydanı’nda gerçekleşecek Kitap Günleri’nin programı şöyle;


1 Eylül- Emre Kongar


3-Eylül- Cezmi Ersöz


5-Eylül- Fikri Sağlar


6-Eylül-Cüneyt Akman


7-Eylül-Barış Pehlivan, Hanefi Avcı, Şükrü Erbaş, Mustafa Balbay, Suat Suna, Timur Soykan


8-Eylül-İbrahim Özbay, Toygun Atilla, Erkan Sevinç, Bilal Sami Gökdemir

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:04
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu'ndan dopingle mücadele mesajı
    1. Bakan Kasapoğlu'ndan dopingle mücadele..
    2. “Sana kırmızı çok yakışıyor”
    3. Vedat Muric'e milli davet
    4. TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere..
    5. Güzelköy’de güzel bir gün
    6. Sivasspor'da sponsorluk anlaşması
    7. Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl..
    8. Emet’te ’3 Eylül Kurtuluş Haftası’..
    9. Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD..
    10. İhbarı alan jandarma ormana hareket..
    11. Bisiklet: 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı
    12. Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı..
    13. Büyükşehir’de tarım ve hayvancılık..
    14. Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı
    15. Başkan Akman’ın ’1 Eylül dünya barış..
    16. Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan..
    17. 30 Ağustos Zafer Bayramının..
    18. Düzcespor Doğancan’ı transfer etti
    19. Ormana kenevir ekti
    20. İmamoğlu’nun işten attığı emekçiler..
    21. Vali Çiftçi ve Aşgın’dan Yenihayat..
    22. Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu..
    23. Muric'e milli davet
    24. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    25. Müge Anlı’nın programı ekranlara geri..
    26. Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de..
    27. Salihli Belediyespor sezona evinde..
    28. Elektrik akımına kapılan işçiye..
    29. 31 Mart sonrasını değerlendiren..
    30. Bingöl’de otomobil şarampole..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı