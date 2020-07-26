  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) düzenlediği ve Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen seminer sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:39:06 -
14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri sona erdi.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TBF Akademi platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen seminerin son günü Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Erdem Can'ın "Topsuz Hareket ve Perde Kullanma Fundamentali" eğitimi ile başladı.

A Kadın Milli Takım Eski Başantrenörü Aziz Akkaya'nın "Takım Savunmasının Oluşturulması ve Fastbreak Organizasyonu" konuşması ile devam edilen seminerde katılımcılar daha sonra, Kanada A Kadın Milli Takım Eski Başantrenörü Alisson McNeill'ın "Lise Takımımız için Kanada Milli Takımı Hücumlarını Neden ve Nasıl Değiştirdik?" konuşmasını dinledi.

Günün ve seminerin son eğitimcisi ise Don Showalter'dı. ABD Altyapı Milli Takımları Antrenör Direktörü Showalter'ın "Basketbol Oyununun Öğretilmesi" başlıklı konuşması ile tüm eğitimler tamamlanmış oldu.

42 farklı ülkeden takip edilen 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı