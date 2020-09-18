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Ekonomi 14. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurular başladı
Ekonomi

14. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurular başladı

Online gerçekleştirilecek başvurular 15 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek - "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" seçilen girişimci 75 bin TL, diğer 3 kategorinin birincileri ise 50 bin TL’lik ödülün sahibi olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:14:22 -
14. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurular başladı

İSTANBUL(AA) - Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 14. kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, adaylar, yarışmaya "www.garantibbvakadingirisimci.com" adresindeki formu doldurarak 15 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilecek. "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimcinin 75 bin TL kazanacağı yarışmada, "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin birincileri ise 50 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, banka olarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için kadının ekonomiye aktif katılımını desteklemenin çok önemli olduğunu ifade ederek, bu amaçla çıktıkları yolda, kadın girişimcilere yönelik faaliyetleri "finansman sağlama", "cesaretlendirme", "eğitim" ve "yeni pazarlara açılma" olarak 4 temel başlıkta ele aldıklarını kaydetti.

Onaran, "Yolculuğumuz boyunca sahada edindiğimiz deneyim ve gözlemlerimiz bize gösterdi ki cesaretlenme ve kendi hikayelerini duyurabilme kadın girişimcilerin en büyük motivasyon kaynağı. O nedenle, kadın girişimcilerin motivasyonunu güçlü kılmak, onları cesaretlendirmek adına 14 yıldır paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı sürdürmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. En önemlisi de rol model ve ilham kaynağı olan binlerce kadın girişimcinin başarı hikayesini tüm Türkiye’ye duyurmamız. Bu yıl da girişimci ruhları hiç sönmeyen, hayal eden, vazgeçmeyen, azim gösteren ve attıkları cesur adımlarla diğer kadın girişimcilere de rol model olmak isteyenleri bu yarışmaya katılmaya, bizlerle başarı hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor.

Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte; başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın ödül töreni 5 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

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