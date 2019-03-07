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14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan:- "Mersin olarak tarımsal ürünlerde birçok alanda ilk sıralardayız ama bu bizim için asla yeterli değil. Önemli olan bu tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerinin arttırılması"

07 Mart 2019 Perşembe 14:24
14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmasında, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek, gelecek dönemlerde bu sektörün öneminin daha da artacağını vurguladı.

Mersin'in, başta narenciye olmak üzere tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Elvan, "Mersin olarak tarımsal ürünlerde birçok alanda ilk sıralardayız ama bu bizim için asla yeterli değil. Önemli olan bu tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerinin arttırılması." diye konuştu.

Çiftçilerin gelirlerinin daha fazla arttırılması gerektiğini söyleyen Elvan, "Mersin'imizde tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik çalışmalara başladık. İlk aşamada Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına karar verdik. Bu alanda adımlarımızı attık ve gerekli izinler alındı. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yıl da arsa tahsislerimizi yaparak yatırımcılarımızın bu bölgeye yatırım yapmalarını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Elvan, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, 100'ün üzerine çıkan katılımcı firma sayısını daha da geliştirerek uluslararası düzeydeki firmaların Türkiye'yi gelmesini arzu ettiklerini ve bunu başaracaklarını sözlerine ekledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentin tarım sektöründe çok ciddi bir potansiyelinin olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 340 bin hektar alanda tarım yapıldığını vurgulayan Su, 4 mevsim ürün yetiştirildiğinin altını çizdi.

Su, yaş meyve ve sebze üretiminde Mersin'in önemli bir konumda olduğunu ifade ederek, "Tarım sektöründe, örtü altı sebze ve meyve üretiminde 357 bin ton meyve üretimiyle Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 67'sini, 357 bin ton sebze üretimiyle de ülke üretiminin yüzde 16'sını tek başımıza üretmekteyiz." dedi.

Tarımda olduğu gibi hayvansal ürünlerde de kentte önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Su, son 15 yılda yapılan çalışmalarla küçükbaş hayvan varlığında yüzde 109, büyükbaş hayvanda yüzde 58, kovan sayısında yüzde 131, kanatlı hayvan sayısında yüzde 40 artış sağlandığını kaydetti.

Su, Mersin'in tarımsal üretim değerinin 2018 yılında 9,5 milyar liraya ulaştığını ifade ederek, "İlimizin tarımı, hayvancılığı gelişiyor, ülkemiz gelişiyor. Bugün 14. kez düzenlediğimiz fuarımızı, yoğun bir katılımla açıyoruz. Fuar, kentin ve tarımsal ürünlerin tanıtımının yanı sıra tarımla uğraşan vatandaşlarımızın üretici firmalarla buluşması açısından son dereceye önemli bir işlevi gerçekleştirmektedir. " ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Elvan, Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi.

Yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığı fuar, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:24
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