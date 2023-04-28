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Medya "14 Mayıs"lı rakı reklamına olay gönderme! Böyle başa böyle tarak
Medya

"14 Mayıs"lı rakı reklamına olay gönderme! Böyle başa böyle tarak

Yeniakit Publisher
2023-04-28 10:57:00 -
"14 Mayıs"lı rakı reklamına olay gönderme! Böyle başa böyle tarak

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "14 Mayıs'ı kutlamak için" reklam filmi çeken Yeni Rakı'yı eleştirdi. "Modern toplumu, laikliği, demokratik siyaseti rakıyla, balıkla, leblebi ve mezeyle anlatan CHP zihniyetine Yeni Rakı'nın reklam filmi cuk oturmuş" diyen Tayiz, "Seçmeni alıklaştırmayı, kendinden geçirmeyi, sarhoş etmeyi siyaset yöntemi olarak görenlerin 14 Mayıs'ı kutlamak için rakıdan daha iyi, daha güzel bir simge bulması düşünülemezdi" ifadelerini kullandı.

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "14 Mayıs'ı kutlamak için" reklam filmi çeken Yeni Rakı'yı eleştirdi. "Modern toplumu, laikliği, demokratik siyaseti rakıyla, balıkla, leblebi ve mezeyle anlatan CHP zihniyetine Yeni Rakı'nın reklam filmi cuk oturmuş" diyen Tayiz, "Seçmeni alıklaştırmayı, kendinden geçirmeyi, sarhoş etmeyi siyaset yöntemi olarak görenlerin 14 Mayıs'ı kutlamak için rakıdan daha iyi, daha güzel bir simge bulması düşünülemezdi" ifadelerini kullandı.

Tayiz, şunları kaydetti:

"Yeni Rakı'nın 14 Mayıs reklamı hakikaten çok isabetli olmuş. Böyle başa böyle tarak. Neden kızıp öfkeleniyorlar, anlamak mümkün değil.

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Yazdığı rakılı leblebili Atatürk kitabı da üstelik satış rekorları kırdı.

Beyaz Türklerin yaşam koçu Ertuğrul Öztürk, yıllardır Erdoğan'ı elinde bir kadeh içki ile görmeye can atıyor. Bunun ülke için, toplum için, laiklik için büyük önem taşıdığını yazıp çiziyor.

CHP belediyelerin bu ülkeye en büyük, hatta nedeyse tek hizmetinin içkili mekân açmak olduğu sır mı?

Rakı adabını bilmeyenlerin CHP'ye yönetici olamadığı bir ülkede Yeni Rakı'nın 14 Mayıs'ı kutlamak için reklam filmi çekmesi çok mu yani?

Modern toplumu, laikliği, demokratik siyaseti rakıyla, balıkla, leblebi ve mezeyle anlatan CHP zihniyetine Yeni Rakı'nın reklam filmi cuk oturmuş.

Seçmeni alıklaştırmayı, kendinden geçirmeyi, sarhoş etmeyi siyaset yöntemi olarak görenlerin 14 Mayıs'ı kutlamak için rakıdan daha iyi, daha güzel bir simge bulması düşünülemezdi.

Hem rakı sevinçten daha çok efkarın, kederin içkisidir. Zaferden daha çok yenilginin yanına yakışır. Bırakın Batılılar şampanya patlatsın, size rakı yakışır!"

 

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Yorumlar

hikmet

Yalniz sen degil, senin sempati duydugun Siyasi olusumlar ve Sosyoloji Uzmani sahislar da kisileri analiz ederken hata yapiyorlar, "Arastirmiyorsunuz", kimin kim oldugunu, ne oldugunu ne yaptigini, nerden geldigini, hangi degisimlerden gectigini "arastiramiyorsunuz" cünkü becereksiz ve tembelsiniz!

Cem

kurtuluş tayiz denen ilkokul diplomalı pkk lı terörist işsiz kalıp kendisine dağ yolu gözüktüğü için çemkirmiş ama ona orda iş vermezler
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