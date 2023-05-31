14 Mayıs'a giden süreçten geriye kalan ilginç görüntüler!
Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek seçimini yaptı.
Son yılların en sancılı seçim süreçlerinden birisi geride kalırken, seçime giden günlerde oluşan birbirinden ilginç görüntülerde arşivlerdeki yerini aldı.
Seçim sürecinde yaşanan olaylardan derlenen bir video, sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.
Kaynak: GDH digital
Siyaset
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