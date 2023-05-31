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Sosyal Medya 14 Mayıs'a giden süreçten geriye kalan ilginç görüntüler!
Sosyal Medya

14 Mayıs'a giden süreçten geriye kalan ilginç görüntüler!

Yeniakit Publisher
2023-05-31 22:29:00 - 2023-05-31 22:43:29

Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek seçimini yaptı.

Son yılların en sancılı seçim süreçlerinden birisi geride kalırken, seçime giden günlerde oluşan birbirinden ilginç görüntülerde arşivlerdeki yerini aldı.

Seçim sürecinde yaşanan olaylardan derlenen bir video, sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.

Kaynak: GDH digital

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