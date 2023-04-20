  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 14 Mayıs'a doğru tokat gibi soru: Rasmus Paludan aday olsaydı ne kadar oy alabilirdi?
Siyaset

14 Mayıs'a doğru tokat gibi soru: Rasmus Paludan aday olsaydı ne kadar oy alabilirdi?

Yeniakit Publisher
2023-04-20 01:25:00 - 2023-04-20 01:30:03

Sosyal medyada değerlendirmede bulunan bir yayıncı, 14 Mayıs'a giden süreçte CHP'nin İslami değerleri hedef aldığını hatırlattı.

Yayıncı, "Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan Türkiye'de aday olsaydı sizce ne kadar oy alabilirdi?" diye sorup, "Soruma saçma demeyin." ifadesini kullandı. CHP'nin, siyasi tarihi boyunca İslami değerleri nasıl hedef aldığına dikkat çekti.

CHP'nin İslam'a karşı eylem ve tutumlarını hatırlatan yayıncı, şu ifadeleri kullandı: Elbette ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Müslüman Kur'an-ı Kerim yakanlara oy vermez. Ama İslam'a böyle karşıtlık yapanlara bizim ülkemizde oy verilebiliyor.

İslâm karşıtlığı CHP’nin geninde var
İslâm karşıtlığı CHP’nin geninde var

Siyaset

İslâm karşıtlığı CHP’nin geninde var


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam karşıtı LGBT'lilere tam destek veren CHP İslam'a savaş açıyor! Peki ya 6'lı masa ne diyor bu işe?
İslam karşıtı LGBT'lilere tam destek veren CHP İslam'a savaş açıyor! Peki ya 6'lı masa ne diyor bu işe?

Siyaset

İslam karşıtı LGBT'lilere tam destek veren CHP İslam'a savaş açıyor! Peki ya 6'lı masa ne diyor bu işe?

Sedef Kabaş'tan haddi aşan sözler! İslam dini için 'hurafe' dedi
Sedef Kabaş'tan haddi aşan sözler! İslam dini için 'hurafe' dedi

Gündem

Sedef Kabaş'tan haddi aşan sözler! İslam dini için 'hurafe' dedi

İşte ortaklarınızın dine bakışları! Saadetliler bu yazıyı iyi okusun, bu karikatüre iyi baksın
İşte ortaklarınızın dine bakışları! Saadetliler bu yazıyı iyi okusun, bu karikatüre iyi baksın

Siyaset

İşte ortaklarınızın dine bakışları! Saadetliler bu yazıyı iyi okusun, bu karikatüre iyi baksın

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23