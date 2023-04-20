14 Mayıs'a doğru tokat gibi soru: Rasmus Paludan aday olsaydı ne kadar oy alabilirdi?
Sosyal medyada değerlendirmede bulunan bir yayıncı, 14 Mayıs'a giden süreçte CHP'nin İslami değerleri hedef aldığını hatırlattı.
Yayıncı, "Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan Türkiye'de aday olsaydı sizce ne kadar oy alabilirdi?" diye sorup, "Soruma saçma demeyin." ifadesini kullandı. CHP'nin, siyasi tarihi boyunca İslami değerleri nasıl hedef aldığına dikkat çekti.
CHP'nin İslam'a karşı eylem ve tutumlarını hatırlatan yayıncı, şu ifadeleri kullandı: Elbette ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Müslüman Kur'an-ı Kerim yakanlara oy vermez. Ama İslam'a böyle karşıtlık yapanlara bizim ülkemizde oy verilebiliyor.
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