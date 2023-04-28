14 Mayıs seçimine 16 gün kala son anket! Bomba sonuçlar

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, katıldığı A Haber yayınında cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranlarını açıkladı.

İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.

Aktaş, "AK Parti yaklaşık 7-8 ayıdır 38-42 bandını koruyor. Aşağılardan geldiği için kıymetli. CHP 22-24 çizgisindeydi dört partinin katılmasıyla beraber 2 puanlık artış var. (Memleket Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin adaylarının CHP'ye katılmasıyla)

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

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HDP aslında 12'lere kadar çıkmıştı. Ama küçük araştırmalarda ölçüştüğümüzde biraz daha oyları düşük. TİP, HDP'den oy almaya başladı.

İYİ Parti yaklaşık krizden önce 11-12 oyları vardı. 14'e kadar çıkmıştı. Krizden sonra oyları yüzde 7'ye kadar düştü. Bir parti yüzde 13'den 7'ye düşmesi büyük bir travmadır" dedi.

İŞTE YENİ ANKETE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

AK PARTİ: 39,1

CHP: 26,2

HDP: 10,6

İYİ PARTİ: 7,4

MHP: 7,3

TİP: 2,7

MEMLEKET PARTİSİ: 2,6

YENİDEN REFAH: 1,6

DİĞER PARTİLER TOPLAMI: 2,5