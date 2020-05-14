14 Mayıs Eczacılık Gününde birlik mesajı

İzmir Eczacı Odası (İEO) tarafından 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında düzenlenen törende konuşan İEO Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, bu zor dönemde fedakarca hizmet veren tüm eczacıların önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

İzmir Eczacı Odası (İEO) tarafından her yıl 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Eczacılık Günü etkinlikleri, bu yıl küresel Covid-19 salgını nedeniyle sadece Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Eczacılık mesleğinin akademik kuruluşunun 181. yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda İEO yönetimi, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maskeli şekilde Atatürk Anıtına çelenk sunarken; programda konuşan İEO Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, salgın sürecinin el birliğiyle atlatılacağını vurguladı.

Pandemi nedeniyle fedakarca hizmet veren ve yoğun şekilde çalışan eczacıların birey ve toplum sağlığı açısından önemli görevler üstlendiğini belirten Başkan Sayılkan, “Bu sene, eczacılık mesleğinin akademik kuruluşunun 181. yıldönümünü biraz buruk da olsa kutladık. Çünkü ilk kez defa bu yıl, Covid-19 salgınının getirdiği riskler nedeniyle etkinlik yapamadık; eczacılarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelemedik. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgınla mücadele aralıksız devam ediyor. Bu dönemde birçok etkinliği ertelemek zorunda kaldık. Sosyal mesafemize dikkat ederek, devletimizin aldığı tedbirlere uyarak bu süreci tamamlamak durumundayız. Bu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Etkinlikler Eylül’de yapılacak”

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ancak salgın nedeniyle ertelenen Eczacılık Günü etkinliklerini Eylül ayı içinde gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Sayılkan, “Oda olarak her sene büyük bir coşku ve katılımla düzenlediğimiz etkinliklerimiz vardı. Bu özel günde Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde pilav günü düzenliyor; 30., 40. ve 50. yılını doldurmuş meslektaşlarımıza plaket taktim ediyorduk. Yine Ege Üniversitesi ile Katip Çelebi Üniversitesindeki eczacılık fakültelerimizde bilimsel içerikli toplantılarımız oluyordu. Bunların hepsini geçici süre erteledik. Bir aksilik olmaz ve salgın mücadelesinde başarılı olursak; ertelediğimiz bu etkinlikleri Eylül ayı içinde yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Birey ve toplum sağlığı açısından son derece hassas bir dönemden geçildiğini aktaran Başkan Sayılkan, “Bu zor dönemdeki katkıları, olağanüstü gayretleri ve fedakarlıkları sebebiyle eczacılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Virüsle mücadelede eczacılarımız, kendilerini ve çalışanlarını koruyup virüsle ilgili alınan kurallara uyarak; bugüne kadar sürdürdüğümüz sağlık hizmetinin üstüne bir de virüsle ilgili doğru bilgilendirmeler yaptılar. Böylece bu süreçte çok önemli görev üstlendiler. Hepsinin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.