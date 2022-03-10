İstanbul’da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. İstanbul’da yaşayanlar kar yağışının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da okul tatili uzatılır mı?

14 Mart Pazartesi İstanbul okullar tatil mi? İstanbul kar kaç gün yağacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki kar yağışı ve alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Bakan Karaismailoğlu, "ar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi. (İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız. Kar yağışıyla ilgili olarak cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık” dedi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğu belirtilmişti.

Pazartesi günü İstanbul'da en düşük sıcaklığın -1 seviyesinde olması ve karla karışık yağmur beklentisi var. Salı günü ise yine megakentte karla karışık yağmur yağacak. Bu sebeple tatilin uzaması halinde valilikten bir açıklama yapılacaktır. Güncel açıklamalar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.