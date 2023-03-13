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İSLAM 14 Mart için uyarmıştı! Cübbeli Ahmet Hoca Mahmud Efendi Camisi'nde dua edecek
İSLAM

14 Mart için uyarmıştı! Cübbeli Ahmet Hoca Mahmud Efendi Camisi'nde dua edecek

Cübbeli Ahmet Hoca, daha önce uyarıda bulunduğu 14 Mart gecesinde, Mahmud Efendi Camisi'nde düzenlenecek programa katılacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 22:43:00 -
14 Mart için uyarmıştı! Cübbeli Ahmet Hoca Mahmud Efendi Camisi'nde dua edecek

"14 Mart akşamı çok büyük belaların, şerlerin dinen takdir edildiği bir gece demiyorum. Ama Allah'ın gezegenlere, burçlara verdiği etkilerden dolayı, çok kötü etkilerin, çok belaların hasıl olacağı bir duruma neden olabilir" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, işaret ettiği geceyi, Mahmud Efendi Camisi'nde geçirecek.

14 Mart Salı akşamı Mahmud Efendi Camisi'nde bela ve musibetlere karşı dua edilecek.

Akşam namazını müteakiben başlayacak programda, Hacet namazı kılınacak. Tesbihat ve dualarla Yatsı namazının ardından da İslami sohbet gerçekleştirilecek.


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