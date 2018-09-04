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14 kişilik minibüsten 40 göçmen çıktı!

Van'a bağlı Muradiye ilçesinde 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

04 Eylül 2018 Salı 09:32
14 kişilik minibüsten 40 göçmen çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran-Muradiye uygulama noktasında şüphe üzerine 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü durdurdu.

Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 29 Afganistan, 9 Irak ve 2 Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 09:32
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