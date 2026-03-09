14 Katlı Apartmanda Doğal Gaz Patladı: 12 Yaralı

  • İSTANBUL
Niğde’de bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Niğde’de bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Selçuk Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve doğal gaz görevlileri sevk edildi.

Patlama nedeniyle apartmanda ciddi hasar meydana gelirken, ilk tespitlere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

