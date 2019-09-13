14 Kasım’da diyabete dikkat çekilecek

Yozgat’ta 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Yozgat Belediyesi öncülüğünde diyabete dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlenecek ve Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların kan şeker ölçümü yapılacak.

Yozgat’ta 14 Kasım 2019 tarihinde Yozgat Belediyesi ve Yozgat Diyabet Derneği, kentte farkındalık çalışması yürütecek. Hava şartlarının uygun olması durumunda 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Sorgun Bisiklet Kulübü öncülüğünde hareket ve spora dikkat çekmek için pedal çevrilecek. Diyabeti simgeleyen mavi renk o gün tarihi Saat Kulesini aydınlatacak. Yine 14 Kasım Günü belediye çalışanlarının ve vatandaşların kan şeker ölçümü yapılacak.

Öte yandan Yozgat Diyabet Derneği Yönetim Kurulu, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dernek üyeleri Belediye Başkanı Celal Köse’ye görevinde başarı dileklerinde bulundu. Yozgat’ta yaptıkları çalışmalardan bahseden Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde Yozgat Belediyesi ile ortaklaşa bir farkındalık çalışması yapmak istediklerini belirtti. Başkan Köse ise Yozgat’ı bir adım ileriye taşıyan ve farkındalık oluşturacak çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Yozgat genelinde 30 bin diyabetli hastanın olduğunu söyleyen Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz yaptığı açıklamada, “Hepimiz Yozgat’ın evlatlarıyız. Yozgat’ımız için çalışmak bizim için bir onurdur. Resmi kayıtlara baktığımızda şehrimizde yaklaşık 30 bin diyabetli hastanın olduğunu bilmekteyiz. İl dışına giderek takip olan hastalarımızın sayısını şuan bilmiyoruz. 30 bini baz alırsak küçümsenmeyecek bir rakamdır. Doktor kontrolünü ilerleyen yaşlarda ihmal ediyoruz, beslenmemiz hamur ve yağlı yiyecekler oluşturmakta ve hareketimiz ise oldukça az. Dernek olarak diyabetli dostlarımızın yüreğinde bir farkındalık kıvılcımı oluşturmaya niyet ederek yola çıktık. 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde, Yozgat Belediyemizle ortaklaşa güzel bir farkındalık çalışması için bir araya geldik. Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse’ye görevinde başarılar diliyorum. Böylesine güzel çalışmalarda bizlere destek verdiği için de teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.