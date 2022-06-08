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Kültür - Sanat 14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı
Kültür - Sanat

14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında “14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali”nin açılışı, İtalya Büyükelçiliğinin katkılarıyla Beyoğlu’ndaki Venedik Sarayı’nda yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 22:24:00 -
14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

2009’dan bu yana Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen festival bu yıl “Aşktan Edebiyat” temasıyla, çeşitli etkinliklerle 10 Haziran’a kadar devam edecek. Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu’nun dünyanın bir merkezi olduğunu belirterek, bakanlık olarak da şu anda 671 antik kentte kazı yaptıklarını aktardı.

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