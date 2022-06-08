14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

2009’dan bu yana Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen festival bu yıl “Aşktan Edebiyat” temasıyla, çeşitli etkinliklerle 10 Haziran’a kadar devam edecek. Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu’nun dünyanın bir merkezi olduğunu belirterek, bakanlık olarak da şu anda 671 antik kentte kazı yaptıklarını aktardı.